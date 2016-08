Artiklen: Betjent frifindes for at stjæle færdselsbøder

Retten i Roskilde frifinder erfaren politimand for at tilegne sig bøder betalt af udenlandske bilister.

En politimand fra Midt- og Vestsjællands Politi er onsdag blevet frifundet for en tiltale om, at han skulle have lagt flere udenlandske bilisters bødepenge i egne lommer.

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for, at den 55-årige mand skal have begået underslæb eller misbrugt sin magt, fastslår Retten i Roskilde.