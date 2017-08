Betjent fandt 39.000 kroner i narkomistænkts sokker

En fængselsbetjent i Kalundborg Arrest gjorde et mærkværdigt fund, da vedkommende tog imod en 25-årig mand 14. december sidste år, efter at han var blevet afhørt i forbindelse med en større narkosag.

Dem havde han haft i lommen under sit grundlovsforhør og efterfølgende gemt i sokkerne, da han ikke ville have, at nogen skulle finde dem.

- Det var nogle, jeg havde lånt.

Sådan forklarede den 25-årige sig torsdag ved Retten i Næstved, hvor han sidder på anklagebænken sammen med to mænd på henholdsvis 21 og 23 år.

Pengene skulle angiveligt bruges til at lave køkken, lød det.

Den 25-årige arbejdede tidligere som fisker. Han fangede ål, som han solgte videre, indtil han fik frataget retten til at fiske.

Nu er han involveret i en større narkosag, hvor han blandt andet er tiltalt for at være i besiddelse af "ikke mindre" end to kilo amfetamin samt 100 gram kokain, som han angiveligt modtog på sin adresse i Kalundborg.

Alt sammen med henblik på at give det videre til andre personer, lyder det i anklageskriftet.

Mens den unge mand erkender punktet med kokain, påstår han, at han aldrig har været i besiddelse af amfetaminen.

Retssagen, der drejer sig om i alt 17 kilo amfetamin og godt syv kilo kokain, hvor de tre unge mænd er tiltalt på forskellig vis, tager del i et større sagskompleks.

Sidste år slog politiet til på en parkeringsplads ved Bilka i Slagelse, hvor 50 kilo amfetamin blev beslaglagt 6. oktober.

Politiet har tidligere oplyst, at man efterfølgende fandt frem til et laboratorium, hvor indblandede var ved at fremstille yderligere 50 kilo af samme stof.

Men disse fund bliver belyst i en anden straffesag, som bliver behandlet 21. september og vil fortsætte ind i 2018.