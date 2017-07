Betjent brækker skulderen - ville standse bil

En 38-årig mand er blevet sigtet for at udsætte en politimands liv for fare, da han satte farten op på sin bil, idet en betjent forsøgte at tage bilnøglen i tændingen.

Manden var torsdag morgen klokken 5.30 blevet standset af politiet på Speltrupvej i Kastrup uden for København. Men i stedet for at blive holdende accelererede han, da betjenten greb ud efter tændingsnøglen.