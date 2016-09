I finansloven for 2016 blev landets gymnasier pålagt en besparelse på to procent. Fremover vil der derfor være 1000 færre lærere på landets gymnasier, Det kommer til at have konsekvenser for undervisningen, mener formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Besparelser betyder 1000 færre lærere på landets gymnasier

Gymnasierne skal spare to procent. Det betyder, at der fremover vil være 1000 færre lærere til at undervise.

I forhold til sidste skoleår bliver der i 2016 og 2017 nu 1000 færre lærere - ud af cirka 15.000 - til at undervise det samme antal elever. Og det bekymrer både lærere, rektorer og elever.

- Når der er 1000 færre lærere, betyder det, at de lærere, der er tilbage, skal have flere hold og undervise flere elever. Det giver mindre tid til den enkelte elev og mindre tid til at rette opgaver og forberede undervisningen ordentligt, siger Annette Nordstrøm, der er formand for GL, til Politiken.

Besparelsen på to procent er kun begyndelsen. Især de 120 almene gymnasier rammes af nedskæringer de kommende år.

Da reformen af erhvervsuddannelserne blev vedtaget i 2014, blev det besluttet, at de almene gymnasier fra 2017 og frem hvert år skal afgive 240 millioner kroner af deres midler til erhvervsskolerne.

Dertil kommer, at finansloven for 2017 lægger op til, at gymnasierne skal spare 150 millioner kroner om året.

I alt svarer det til en besparelse på to procent i 2016 og cirka fem procent i 2017.

Da størstedelen af gymnasiernes budget går til løn, er det her, størstedelen af pengene kan findes, fortæller Anne-Birgitte Rasmussen, der repræsenterer landets rektorer og er formand for Danske Gymnasier.

Hun mener også, at gymnasierne går en dyster tid i møde. Ifølge hende kan konsekvensen ved besparelserne være større frafald.

- Det bliver svært at bevare den tætte kontakt mellem lærer og elev, som vi har i gymnasiet, og som er grundlag for, at vi lykkes med at få rigtig mange igennem. Også dem, der kommer med uddannelsesfremmed baggrund, siger Anne-Birgitte Rasmussen til Politiken.