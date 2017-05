Beskidte badegæster øger mængden af klor i badevandet

Reglen, der gælder for de fleste svømmehaller, skal sikre, at man ikke slæber bakterier med ind i bassinet.

Radiostationen har været i kontakt med en række svømmehaller i hovedstadsområdet.

Og her er meldingen enslydende, at flere badegæster springer brusebadet inden svømmeturen over.

- Vi ser folk komme tørre ind i svømmehallen, og det er en stor indikation på, at de ikke har været inde under bruseren, siger den daglige leder af Værløse Svømmehal, Pia Lundgaard Jensen.

Hun mener, det er blufærdighed, der er årsag til, at folk ikke vil bade nøgne med andre.

- De har ikke så meget lyst til at stå helt afklædt sammen med andre i det samme baderum, siger Pia Lundgaard Jensen.

Den manglende badning øger risikoen for, at bakterier fra eksempelvis armhuler, hår og skridt havner i badevandet.

For at imødegå det er svømmehallerne nødsaget til at skrue op for mængden af bakteriedræbende klor i vandet.

- Når der går beskidte personer i bassinet, så bruger vi mere klor. Og det er selvfølgelig uheldigt, for det er ikke sundt for kroppen at blive udsat for al den klor, siger Pia Lundgaard Jensen.

Hos Dansk Hydraulisk Institut, der er en forskningsorganisation med speciale inden for vandmiljø og kemikalier, ser man med bekymring på de stigende mængder klor i badevandet.

Forsknings- og udviklingschef Morten Møller Klausen siger til P4 København, at den øgede mængde klor er usundt og blandt andet kan give sig udslag i røde øjne og et dårligt indeklima, når man svømmer.