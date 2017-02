Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil gøre det lettere for efterlønnere og dagpengemodtagere at give en hånd med i det frivillige foreningsliv.

Beskæftigelsesminister vil gøre op med frivilligtyranni

Reglerne for hvor meget frivilligt arbejde man må lave, når man er på efterløn og dagpenge, er blevet for stramme.

DGI har påpeget en række tilfælde, hvor efterlønnere rundt i landet er kommet i klemme. Fra deres a-kasser har fået besked om, at laver de frivillig ulønnet arbejde i deres foreningsbaserede motionscenter, så bliver de til gengæld trukket i deres efterløn.

- De nuværende regler er blevet for nidkære. Jeg mener, det skal være mere fleksibelt for efterlønnere, der gerne vil give en hånd med i det frivillige foreningsarbejde, som er en gevinst for samfundet, siger Troels Lund Poulsen.

Udfordringen er ifølge ministeren at finde en løsning på, at frivilligt arbejde fra dagpengemodtagere og efterlønnere ikke må fortrænge reelt lønarbejde.

- Af den grund må man i dag ikke lave særligt meget frivilligt arbejde. Men jeg har sat gang i et serviceeftersyn på området for at gøre det mere fleksibelt for efterlønnere og knap så fleksibelt for dagpengemodtagere at give en frivillig hånd med, siger beskæftigelsesministeren.

Han vil derfor indbyde de øvrige politiske partier til en forhandling til marts, så der i næste folketingssamling kan fremlægges et forslag med virkning fra årsskiftet.

DGI's formand Søren Møller har kaldt den nuværende udvikling en katastrofe for det frivillige arbejde. Efter dagens møde er han mere optimistisk.

- Ministeren var meget imødekommende, og han slog fast, at vi må lade den sunde fornuft råde. Det er glimrende, siger Søren Møller.

- Vi er glade for, at han har lyttet. Det kan få stor betydning for hele foreningslivet i Danmark, siger han.