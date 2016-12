Beredskab kæmper med læk der kan oversvømme boliger

I Jyllinge nord for Roskilde er der gået hul på en mobil dæmning. Mandskab kæmper for at holde vandet ude.

Et læk på en mobil dæmning truer med at skabe oversvømmelser i et beboelsesområde ved Jyllinge nord for Roskilde.

- Vi har fået lagt de her watertubes ud hele vejen op omkring Jyllinge.

- Det der så sker undervejs, det er, at der sker et læk på et af de her watertubes, og der har vi allokeret alle ressourcer frem til at få lukket det hul, der er, siger Lars Robetje, beredskabsdirektør i Østsjællands beredskab.