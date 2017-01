Bedre talgrundlag skal fikse dyrt sygedagpengesystem

- Overordnet skal vi glæde os over, at sygedagpengemodtagerne kommer hurtigt tilbage i beskæftigelse. Det er en super flot og god historie. Men det er klart, at der har været nogle merudgifter, siger han.

Forligskredsen har aftalt, at der skal laves økonomiske analyser, som ministeren regner med at kunne diskutere inden sommerferien.

- Vi har først og fremmest brug for et bedre grundlag til at vurdere, hvorfor regningen nu er 800 millioner kroner. Der er nogle overordnede faktorer, der spiller ind, siger ministeren.

Merudgifterne skyldes blandt andet, at flere er på sygedagpenge end ventet, da reformen trådte i kraft.

Hvor meget merudgifterne skal ned i 2017 og på længere sigt, kan Troels Lund Poulsen ikke svare på i øjeblikket.

- Det er for tidligt at have en diskussion omkring det. Vi må se på, hvad de videre analyser giver anledning til. Det er vigtigt for mig ikke at begynde at lave politik ud fra ting, som vi ikke nødvendigvis kender omfanget af.

- Målet er at få et langt bedre talgrundlag, og derfor kan jeg ikke bare sige, at vi skal bringe udgifterne ned. Reglerne er, som de er.

- Hvis der er behov for nogle tilpasninger af de vedtagne regler, så må vi drøfte det i forligskredsen, siger Troels Lund Poulsen.

Dansk Arbejdsgiverforening peger på ophævelsen af varighedsbegrænsningen - altså at man kan modtage en ydelse under sygdom uden tidsbegrænsning - som "hovedproblemet" for merudgifterne.

Til det siger Troels Lund Poulsen:

- På nuværende tidspunkt kan jeg ikke bare sige, at Dansk Arbejdsgiverforening har ret. Jeg har brug for at få meget mere viden om dette meget komplekse område.

De første dele af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014, resten 1. januar 2015.