Bedre hjælp kan give færre veteranerstatninger fremover

Behovet for erstatninger ventes at falde, fordi veteraner i dag typisk får hurtigere og derfor bedre hjælp.

Selv om arbejdsskadeerstatningerne til veteraner de seneste år har overgået alle forventninger, så er der håb om, at færre hjemsendte soldater fremover får brug for erstatning.

- Da vi startede for fem år siden, fik vi rigtig mange soldater, der havde været på Balkan.

- De havde gået virkelig mange år med deres lidelser uden nogen eller utilstrækkelig hjælp. De var dårligt fungerende med alkoholproblemer og var røget ud af arbejdsmarkedet, siger hun.

I forbindelse med Danmarks senere krige har der været en større bevidsthed om risikoen for psykiske skader, også blandt soldaterne selv.

Samtidig er soldaternes muligheder for erstatning for posttraumatisk stress (PTSD) blevet udvidet ud over et halvt år.

Det har ifølge kliniklederen betydning. For når soldater vender hjem, så er de i starten bare glade for at være hos familien igen. Men efter en tid dukker symptomerne op.

- Der er i dag meget større fokus på de her ting i dag. Før holdt soldaterne de psykiske problemer skjult længe, for ellers var man ikke en rigtig soldat. Men jo før man får hjælp, jo bedre er prognosen også, siger Annemarie Graae Gottlieb.

- Derfor tror jeg også ganske bestemt, at det går fremad. I dag er veteranerne mindre flove over at søge hjælp end tidligere, og der er også hjælp at få.

- Behovet for erstatninger falder formentlig, når flere forhåbentligt kommer i gang igen. Hvilket de jo gerne selv vil, siger Annemarie Graae Gottlieb.

For en gruppe soldater kan udstationeringen have meget alvorlige følger. Siden foråret har tre krigsveteraner taget deres eget liv, og en veteran med PTSD slog for nylig sine forældre ihjel.