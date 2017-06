Beboerformand i Vollsmose: Spis brød til

- Der er jo altid noget ballade af den ene eller anden art. Men at PostNord reagerer så voldsomt, som de har gjort, det kommer bag på mig, siger Bjarne Andersen.

Han mener ikke, at man bør være bange for at komme i Vollsmose.

Posten har midlertidigt indstillet omdelingen af post efter flere tilfælde af chikane i bydelen.

Ifølge PostNord har der været to hændelser i sidste uge, hvor der blandt andet blev begået indbrud i en af PostNords biler, og to postbude blev truet og chikaneret.

Bjarne Andersen mener, at reaktionen har været meget voldsom.

Desuden er han overbevist om, at politiet kan få skik på de personer, som vil "gøre sig bemærket og lave ballade og narrestreger."

Spørgsmål: Kan I selv som beboere i Vollsmose gøre noget for at stoppe det her?

- Vi kan kun gå i dialog med beboerne og bede dem hjælpe politiet så meget, som muligt. Alle de informationer, som politiet kan få fra beboerne, kan hjælpe politiet og give overblik. Og jo hurtigere kan de sætte ind.

Bjarne Andersen har ikke umiddelbart tænkt sig at indkalde til et beboermøde.

- Jeg vil gerne lige se det an, inden vi begynder at blæse det endnu mere op. Vi ved jo ikke, om det er én person eller ti personer, der står bag det her. Jeg vil gerne have flere informationer, inden jeg tager en beslutning. Vi skal lige spise brød til, siger han.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har fuld forståelse for, at posten har valgt at lukke ned for uddelingen.

Nu handler det om at sende et klart signal til uromagerne om, at myndighederne slår hårdt ned på sagen.

- Det handler om at sørge for, at det ikke er banditterne, der bestemmer, hvor og hvornår posten kommer ud, siger han.