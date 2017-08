Beboere i bandeområder ser frem til at få politiet tæt på

Det vækker glæde hos Rasmus Jensen, næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg. Netop synligt politi er vigtigt, for at beboere i lokalområdet kan føle sig sikre, mener han.

- Det er et dejligt tiltag i den helt konkrete situation lige nu. Det skaber tryghed for de lokale borgere, siger han.

Næstformanden fokuserer på at få genskabt trygheden i området:

- Så man tør lade sine børn gå til legeaftaler, gå ned og handle, så der er en hverdag for borgerne i området. Og det tror vi på, at mere synligt politi kan hjælpe med.

- Det løser ikke problemet. Men det afhjælper folks hverdag og utryghed i hverdagen, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) annoncerede onsdag eftermiddag den mobile politistation. Den skal bemandes af lokale betjente.

Der vil ifølge TV2 være seks betjente på arbejde ad gangen på politistationen, der ikke vil være døgnbemandet.

Siden midten af juni har der været 18 banderelaterede skyderier i København. Bispebjerg Lokaludvalg har haft flere møder omkring det.

Rasmus Jensen fortæller, at udvalget har fokus på, hvad der kan gøres på længere sigt.

- Hvilke informationer kan vi give borgerne for, at de kan føle sig trygge og sikre på, at der er nogen, der tager hånd om situationen. Og hvilke tiltag kan kommunen støtte op om for at løse problemet på lang sigt.

Frank Jensen (S), overborgmester i København, opfordrede i sidste uge til at indsætte mobile politistationer i hovedstaden.

I et interview med Jyllands-Postens torsdagsudgave kvitterer han for, at de nu kommer med en melding om, at politiet burde have været hurtigere på banen.

- Jeg er ikke ude på at kritisere politiet. Det drejer sig om at løse konflikten her og nu, og at vi alle står sammen om at få banderne ud af København.

- Men det er klart, at jeg gerne havde set, at der var blevet reageret hurtigere, siger han til avisen.