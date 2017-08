Beboere efterlyser synligt politi i bandehærget bydel

Sådan lyder meldingen fra Terje Bech, talsmand for borgerinitiativet "Vi tager gaderne tilbage" på Nørrebro efter endnu et skyderi søndag aften.

- Stemningen er nok sådan, at folk har fået nok og har en fornemmelse af, at kuglerne flyver om ørerne på dem.

- Og der er ingen forståelse for, at der ikke er gående politi i området, siger Terje Bech.

Søndag aften blev en 39-årig mand ramt af skud på Heimdalsgade.

Det er fjerde gang inden for kort tid, at en person, der angiveligt ikke har noget med det igangværende bandeopgør at gøre, bliver ramt.

Politiet har indført visitationszone og sendt en rullende politistation til området.

Men det er ifølge Terje Bech ikke noget, der får beboerne til at føle sig mere trygge.

- Vi oplever ikke politiets tilstedeværelse. Den rullende politistation flytter sig rundt i bydelen, og den er ikke basis for udgående politi, siger han.

Visitationszonen betyder, at der jævnligt er aktioner, hvor politiet kontrollerer, om personer bærer våben.

- Der er aktioner, hvor politiet kommer kørende i mandskabsvogne og visiterer, men almindelig patruljering er der ikke noget af, siger Terje Bech.

Desuden overflyves området for at holde øje med området fra luften.

- Der flyver en 30 år gammel hjemmeværnsflyver rundt og kigger på, at vi andre går rundt og er utrygge. Ellers sker der ikke så meget andet. Vi føler meget, vi er overladt til os selv, siger Terje Bech.

Han har forståelse for, at politiet mangler mandskab og må prioritere hårdt for at få kræfterne til at slå til.

Men ressourcerne kan bruges bedre, mener han.

- Hellere to mand til fods til at dække seks kilometer på en time end to mand, der kører 50 kilometer i timen gennem bydelen.

- For mig er der ingen tryghed i at se en Ford Mondeo passere nede i krydset. Hellere væk med den og flere folk på gaden, siger Terje Bech.

Mandag klokken 17 mødes beboernetværket på Heimdalsgade, hvor det seneste skyderi fandt sted.

Næste mandag er det planen at gennemføre et større fakkeloptog gennem bydelen.

Den 39-årige mand, der blev ramt af skud søndag aften, er ifølge politiets oplysninger under behandling og meldes i stabil tilstand.