Bankfolks advokater skal have 77 millioner

10 af de sagsøgte har haft fri proces, og nu skal Finansiel Stabilitet betale 64,6 millioner kroner til statskassen, som har lagt ud for salærerne. Desuden tilkendes bestyrelsesformandens advokat 12,5 millioner kroner.

Sagen har haft et enormt omfang. Bilagsmaterialet er på 20.914 sider. Og efter en forberedelse på næsten tre år har advokaterne deltaget i 61 retsmøder.

Ingen del af bevisførelsen har været "åbenbart overflødig", hedder det i dommen. Men søgsmålet fra Finansiel Stabilitet har "nødvendiggjort en advokatindsats af et ekstraordinært omfang fra de sagsøgtes side," skriver de tre dommere.

På bundlinjen står, at ingen af de 11 skal erstatte tab i Amagerbanken. Man har ikke optrådt uansvarligt. En fejl begået af bestyrelsen udløste ikke tab. Og der er ikke beviser for, at mangler i den interne kontrol førte til tab, konstaterer dommerne.

I alt har Finansiel Stabilitet, som er et statsligt selskab, der tager sig af pengeinstitutter i nød, rejst otte retssager med krav om erstatning mod direktører, bestyrelsesmedlemmer og i et par enkelte tilfælde også revisor.

Opgaven med at gennemføre retsopgørene har betydet en stor omsætning i advokatbranchen.

Ved udgangen af 2016 havde selskabet brugte mere end en kvart milliard kroner til advokater, fremgår det af den seneste årsrapport.

Allerede da retssagen i Lyngby begyndte i april sidste år, kommenterede N.E. Nielsen det store forbrug af ressourcer. Han kaldte det skræmmende.

- Der er tale om et stort værdispild. De penge kunne have været brugt meget bedre, sagde han.

Omvendt har direktøren for Finansiel Stabilitet, Henrik Bjerre-Nielsen, tidligere udtalt, at det er i samfundets interesse at føre sagerne.