Brancheorganisation: Billig flytning af lån koster for andre

Det er muligt, at Folketinget er enige om at gøre det billigere at flytte et boliglån, men det kommer bare til at koste på andre områder.

Det siger brancheorganisationen Finans Danmark, efter at erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) torsdag har præsenteret aftalen.