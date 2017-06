Bankchefer får bøde for stort engagement med spekulant

Direktørerne skal hver betale 30.000 kroner. De var ansvarlige for, at Eik Banks engagement med en spekulants selskab blev alt for stort i forhold til lovens ord.

Et enkelt engagement må højst udgøre 25 procent af en banks basiskapital, fremgår det af loven, men Eik Banks forpligtelse i forhold til Vagn William Andersens selskab Sydporten Aps. røg op over grænsen.

Anklagen fra Bagmandspolitiet har bygget på en påstand om, at Eik Bank kom til at indestå som kautionist og selvskyldner for BRF Kredits lån på 283 millioner kroner til Sydporten.

De to dømte er Brian Toft og Jesper Clausen. De havde anket byrettens dom for at blive frifundet.

- Vi undrer os over, at man har valgt at køre sagen. Det er jo en ærekrænkende beskyldning mod vores klienter, og de har behov for at rense sig, har den enes forsvarer, advokat Michael Amstrup, udtalt.

Landsrettens dom er en stadfæstelse af en afgørelse fra Københavns Byret i maj 2015.