Banedanmark lover at rette op efter Statsrevisorers kritik

Banedanmark får kritik fra Statsrevisorerne, som går på, at processen med at udskifte togsignaler i Danmark både er forsinket og dyrere end ventet.

Signalsystemet hører under Banedanmark.

Direktøren siger, at man har haft "problemer med at levere tilstrækkelig dokumentation for programmets fremdrift". Et system for økonomistyring har været mangelfuldt, erkender han.

- Det er vi i fuld gang med at lave om, så der kommer fuld transparens i vores økonomistyring, siger Jan Schneider-Tilli.

Statsrevisorerne har onsdag afgivet beretning om sagen. Her rejses kritik af flere forhold med relation til Banedanmark, som står for at udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Kritikken går på, at Signalprogrammet foreløbig er forsinket med op til tre år, og det er cirka 4,4 milliarder kroner dyrere end ventet.

For omkring 19 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark.