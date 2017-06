Bandeuro i Aarhus: Skudveksling og bevidst påkørsel

Få timer efter, at Østjyllands Politi lørdag anholdt en halv snes personer kom det blandt andet til skudveksling og to mænd blev med vilje kørt ned.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

Aftenens uroligheder begyndte ved 20-tiden på Ekkodalen i Aarhus V, hvor to personer, der var bevæbnet med stik- og slagvåben, løb ind i en butik for at lede efter folk fra andre grupperinger.

Omkring 10 minutter senere blev der affyret flere skud, da nogle grupper stødte sammen på Bispehavevej. Vicepolitiinspektør René Raffo vil søndag eftermiddag ikke oplyse, hvor mange skud, man mener, der er blevet affyret.

Han kan heller ikke sige, om der er skudt fra begge grupper eller kun fra den ene mod den anden.

- Det må den videre efterforskning vise, siger han.

Politiet var hurtigt på stedet, og det lykkedes at anholde to personer, der sigtes for grov vold og drabsforsøg. Den ene var ifølge politiet også involveret i episoden på Ekkodalen.

De er begge blevet fremstillet i grundlovsforhør søndag, men det er ved 13-tiden uvist, hvad det er endt med.

Ud på natten gik det galt igen. Ved 01-tiden blev to af de personer, der var blevet anholdt i eftermiddagens aktion, løsladt.

De nåede dog ikke langt fra politistationen, før de blev kørt ned af en personbil. De blev begge kvæstet - blandt andet brækkede den ene et ben, skriver politiet i sin pressemeddelelse.

Den ulmende bandekonflikt i Aarhus menes at bunde i, at den københavnske bande Loyal To Familia (LTF) forsøger at få fodfæste i byen.

Vicepolitiinspektør René Raffo bekræfter da også, at flere af de involverede i begivenhederne lørdag aften og nat har tilknytning til LTF.