Bandetalsmand risikerede udvisning - går fri i våbensag

Den 32-årige talsmand for banden Brothas var tiltalt for besiddelse af en skarpladt halvautomatisk pistol, der i juli sidste år blev brugt i forbindelse med nedskydningen af en 20-årig mand i Lyngby.

Ved sagens start havde anklagemyndigheden trukket linjerne hårdt op: Målet var at udvise den 32-årige bandeleder til Marokko.

Men med fredagens frifindelse ved Retten i Lyngby kan talsmanden, der går under navnet "Mo", altså fortsat færdes frit i de københavnske gader.

Så sent som i december 2015 var "Mo" involveret i en anden alvorlig sag. Med en anklage om blandt andet drabsforsøg stod han til en straf på op mod ti års fængsel. Men også her gik han fri.

- Det er ikke op til mig at redegøre for, hvorfor anklagemyndigheden bliver ved med at rejse tiltaler mod min klient. Jeg kan bare notere mig, at han også bliver ved med at blive frifundet, siger mandens forsvarer, advokat Anders Schønnemann Olesen.

Den nye sag tog sit udspring 17. oktober 2016, da politiet stormede en lejlighed i Birkerød. Her lå en taske med ammunition, og i et buskads 15-20 meter væk fandt betjente efterfølgende et skarpladt våben.

- Min klient var ankommet til lejligheden, et par minutter inden politiet stormede den. Han har under sagen forklaret, at han ikke var bekendt med tasken med ammunition. Han var overhovedet heller ikke bekendt med, at der lå en pistol nede i busken, siger advokat Anders Schønnemann Olesen.

Mens den 32-årige blev frifundet, valgte Retten i Lyngby at dømme tre andre.

Efter aktionen i Birkerød viste det sig nemlig, at det fundne våben godt tre måneder forinden var blevet brugt i forbindelse med angrebet på en 20-årig mand i Lyngby, der blev ramt med skud i lænden.

To mænd på 19 og 23 år var egentlig tiltalt for drabsforsøg, men retten valgte at kategorisere forbrydelsen som grov vold. Begge blev også dømt for flere tilfælde af våbenbesiddelse.

23-årige Obaida Alaa-Eddin straffes med fængsel i fem år, mens 19-årige Anders Henckel Johansen får tre år og seks måneder bag tremmer.

En tredje mand på 18 år blev dømt for simpel vold, da han ifølge retten deltog i overfaldet, men ikke i nedskydningen. Her lyder straffen på 60 dages fængsel.