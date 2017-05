Bandeopgør i Helsingør sender 38-årig på operationsbordet

En 38-årig mand er tilbageholdt af politiet, efter at han onsdag aften måtte en tur på operationsbordet efter at være blevet stukket to gange med en kniv i et boligområde i Helsingør.

- Efter at han var blevet opereret færdig, foretog vi det, som vi kalder en administrativ frihedsberøvelse. Det kan vi gøre, når vi har mistanke om, at der er tale om et bandemedlem. Og der er ingen tvivl om, at denne episode er banderelateret, siger han.

- Vi har tilbageholdt ham, så han ikke kan gå ud og sætte noget i værk, hvis han nu eksempelvis ved, hvilken bande eller person der har angrebet ham, siger vagtchefen.

Den 38-årige blev stukket to steder på kroppen. Vagtchefen ved dog ikke hvor, eller hvor alvorligt det har været.

Nordsjællands Politi har endnu ikke et overblik over, hvilke bandegrupperinger der er tale om.

- Vi ved ikke, hvad der er gået forud for knivstikkeriet. Der er ingen anholdte, så vi leder efter gerningsmanden, siger vagtchef Jan Hedager.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.56 onsdag, hvorefter det rykkede talstærkt ud til Folehaven i boligområdet Vapnagård.

Frederiksborg Amts Avis skrev i begyndelsen af maj, at en større gruppe mænd i cirka 14 biler fra blandt andet København og Hillerød med tilknytning til Loyal To Familia (LTF) havde udvist en magtdemonstration ved at dukke op på en parkeringsplads ved netop boligområdet Vapnagård.

Episoden handlede ifølge avisen angiveligt om, at bandens ledelse vil bevare magten over LTF's medlemmer i Helsingør-området, hvoraf en del kommer fra Vapnagård.