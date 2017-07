Bandeopgør endte med flaskekast og hundebid

Det oplyser Østjyllands Politi.

Klokken 21.19 blev politiet kaldt ud til uro blandt flere personer.

Da betjentene ankom til stedet, kunne de konstatere, at der havde været en konfrontation mellem to bandegrupperinger.

- En person var blevet bidt af en hund fra egen gruppering med skade til følge, ligesom der var blevet brugt kasteskyts mod flere, skrev Østjyllands Politi i en pressemeddelelse natten til onsdag.

Det er fem mænd i alderen fra 20 til 27 år fra den samme bandegruppering, der skal fremstilles.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvilken bande der er tale om.

Men onsdag er det nøjagtigt to måneder siden, at den kriminelle bande Loyal to Familia forsøgte at slå sig ned i Aarhus.

Siden da har Østjyllands Politi haft travlt. Ordensmagten har blandt andet været kaldt ud til slagsmål, knivstikkerier og skyderier.

Status er, at 21 personer sidder varetægtsfængslet, mens en afsoner en straksdom for besiddelse af kniv. Desuden leder politiet efter en person, der er sigtet for drabsforsøg.

Men med onsdagens grundlovsforhør kan tallet komme endnu højere op.

Grundlovsforhøret kommer til at køre for lukkede døre.