Bandemedlemmer anholdt for afpresning af massageklinikker

Fire medlemmer af banden Loyal to Familia blev anholdt tirsdag formiddag i forbindelse med afpresning mod massageklinikker på Frederiksberg og på Vesterbro.

- Vi har brugt en del kræfter på at se, om vi kunne finde frem til nogen, som vi kunne få anholdt for det her, siger han.

Bandemedlemmerne skulle ifølge politikommissæren have afpresset klinikkerne til at ringe på et bestemt telefonnummer. Ringede klinikkerne ikke op på telefonnummeret, er der begået hærværk mod dem.

- Man er gået ind på de her klinikker, hvor man har lagt en seddel med et telefonnummer på og skrevet "ring til Loyal to Familia".

- Hvis man ikke har ringet til nummeret inden for et døgns tid, så har de været ude og lave hærværk på klinikkerne, hvor de blandt andet har smadret ruder.

- I nogle tilfælde har man også hældt brandbar væske på dørene, siger Steffen Thaaning Steffensen.

To af de anholdte mænd, der begge er i starten af tyverne, skal onsdag fremstilles i grundlovsforhør, mens de to andre anholdte er blevet løsladt.

- Vi har foretaget anholdelser på Nørrebro og på Amager, og jeg forventer yderligere anholdelser.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at sådan noget sker. Det hører ingen steder hjemme i det danske samfund, tilføjer politikommissæren.

De to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør ved 12-tiden.