Bandemedlem holder mund om knivoverfald på fængselsbetjent

En 24-årig mand, der er tiltalt for at have tæsket en fængselsbetjent med en svensknøgle og en kniv, nægter mandag at udtale sig i retten.

Ofret havde fået fyraften fra sit arbejde i Vestre Fængsel, da han kom cyklende ad Enghavevej, ikke langt fra sin arbejdsplads.

Pludselig blev han overfaldet af en gruppe mænd, der ifølge anklageskriftet sendte manden i "potentiel livsfare". Han blev stukket tre gange med kniv, ligesom han blev sparket og slået med et stykke værktøj.

Selv om vidner spottede flere gerningsmænd, er det kun lykkedes at rejse tiltale mod én person i sagen.

Når man er tiltalt i en straffesag, har man ikke pligt til at udtale sig, og det er den rettighed, som den tiltalte mandag benytter sig af.

Ifølge politiet er den 24-årige medlem af den kriminelle bande Loyal to Familia, der i øjeblikket er involveret i bandekonflikten i København.

Anklager Andreas Christensen vil vide, om politiets teori holder stik.

Den 24-årige er dog ikke specielt meddelsom.

- Det er irrelevant. Det vil jeg ikke svare på, siger han.

Den tiltaltes kropsudsmykning fortæller dog en lidt anden historie. På halsen, bag højre øre, har manden nemlig tatoveret bogstaverne "LTF" - en hyppigt brugt forkortelse for Loyal to Familia.

Manden nægter at have noget med overfaldet at gøre. Han er også tiltalt for en række mindre forseelser. De omhandler blandt andet besiddelse af små mængder narko og overtrædelse af færdselsloven. De forhold kan han godt erkende.

Oprindeligt sigtede politiet også den 24-årige for at have forsøgt at dræbe fængselsbetjenten, men anklagemyndigheden har besluttet i stedet at rejse tiltale om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.