Bandemedlem frifundet for skuddrab: Det var nødværge

Det var nødværge ifølge dommen i Retten på Frederiksberg onsdag.

Valentino Vincent bliver derfor frifundet for drab og drabsforsøg. Men han får stadig fire års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, blufærdighedskrænkelse og som en del af en tidligere dom.

I sagen bliver en 17-årig dreng fra Black Jackets dog dømt for fire drabsforsøg ved at have skudt mod Valentino Vincent og hans gruppering. Han vil nu overveje, om han vil anke dommen.

Retten lagde i den forbindelse til grund, at det første skud blev affyret fra den bil, hvor den 17-årige sad med Omid Mawlod.

Den drabelige skududveksling foregik sidste år på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, hvor folk fra Gremium og Black Jackets skød på hinanden fra hver deres bil.

I Gremiums bil sad Valentino Vincent sammen med nogle andre, som ikke er blevet tiltalt i sagen, mens den dræbte Omid Mawlod sad i en bil sammen med den 17-årige fra Black Jackets.

Nogle uger inden skudepisoden var medlemmer af Black Jackets blevet krænket af Valentino Vincent, der i en baggård på Østerbro tvang dem til at tage tøjet af.

Derefter blev de nøgne mænd fotograferet og filmet i en kælder, inden gerningsmændene stak af med deres bil, der samme nat blev brændt af på Amager Strandvej.

Valentino Vincent har erkendt at stå bag krænkelserne og accepterer sin dom på fire års fængsel.

Det var et enigt nævningeting, der besluttede, at det 30-årige bandemedlem ikke skulle dømmes for hverken drab eller drabsforsøg.

- Jeg mener, det er helt rigtigt og en klog afgørelse, siger Valentino Vincents forsvarer, Jane Ranum.

En 22-årig mand fra Black Jackets har også været tiltalt for drabsforsøg i sagen, men han flygtede til udlandet umiddelbart efter episoden og er derfor ikke blevet dømt.