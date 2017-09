Bandemedlem dømt for knivoverfald på fængselsbetjent

Et 24-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er torsdag ved Københavns Byret blevet dømt skyldig i et groft overfald på en fængselsbetjent i juni 2015.

Københavnske fængselsbetjente er ifølge Kriminalforsorgen stærkt præget af trusler og vold fra især de forskellige bandegrupperinger.

Denne konflikt med banderne fik en fængselsbetjent fra Vestre Fængsel i København at mærke på meget tæt hånd for to år siden.

Her tæskede medlemmer af banden Loyal To Familia ifølge anklageskriftet betjenten. Offeret blev slået, sparket og stukket med en kniv.

Til grund for dommen lægger retten vægt på, at den tiltalte var set stige ud af flugtbilen ved Folkets Park. I en telefonsamtale skal den dømte mand ligeledes have erkendt, at han var med til grove overfald.

På baggrund af bilens kørsel forinden, fandt retten det ligeledes bevist, at bandemedlemmet havde til hensigt at overfalde en fængselsbetjent.

Retten har til gengæld været uenige om, hvorvidt manden, der er pakistansk statsborger, skal udvises af Danmark.

- Flertallet af to ud af tre finder, at en udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

- Men vi er ikke enige, hvorfor der kun sker en betinget udvisning på to år, siger dommer Jens Stausbøll.

Det var i juni 2015, at fængselsbetjenten blev stoppet af to mænd på vej hjem fra arbejde. De ville blot tale med ham, sagde de.

- Men pludselig bliver jeg slået med et stykke værktøj, så jeg vælter af min cykel og herefter følger en kaskade af slag, har fængselsbetjenten tidligere fortalt om overfaldet.

Den 24-årige mand er ud over overfaldet ligeledes blevet dømt for forsøg på salg af næsten et halvt kilo kokain til en værdi af 30.000 euro - over 220.000 kroner.

Københavns Byret dømmer yderligere tre andre skyldige i blandt andet besiddelse og forsøg på videresalg af stofferne.

De slipper dog for fængselsstraffe på op til syv måneder, hvis de udfører 100 timers samfundstjeneste, lyder det i retten.

Den 24-årige var ikke til stede i retten torsdag, og han overvejer nu, om han vil anke dommen, oplyser hans forsvarer.