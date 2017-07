Bandemedlem anholdt i sag om afpresning af massageklinikker

Den 21-årige mand sigtes for at have afpresset en massageklinik på Frederiksberg den 24. april i år. Han sigtes også for at have været med til at smadre klinikkens ruder.

Københavns Politi har torsdag anholdt endnu et medlem af banden Loyal to Familia (LTF). Han mistænkes i en sag om afpresning og hærværk mod flere massageklinikker i København.

Det fortæller politikommissær Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politi. Ifølge ham er bandemedlemmerne gået ind på massageklinikkerne med sedler, hvor der står et telefonnummer og "Loyal to Familia".

- Pigerne får at vide, at ejeren skal ringe til nummeret inden for 24 timer - ellers brænder de stedet af.

- Ejeren gør det så ikke, men retter henvendelse til politiet, siger politikommissæren.

I alt er der i sagen tale om seks forhold af afpresning og hærværk mod massageklinikker i København, oplyser Steffen Thaaning Steffensen.

Det var en af politiets såkaldte tryghedsskabende patruljer, der spottede det 21-årige bandemedlem kort før midnat torsdag aften på Nørrebro.

Fredag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han kræves varetægtsfængslet.

12. juli blev to andre LTF-medlemmer varetægtsfængslet i 27 dage i sagen. De er begge 20 år og har nægtet sig skyldige. Den ene skal have afpresset én klinik, mens den anden er sigtet for at have afpresset to klinikker.

To andre medlemmer er også sigtet i sagen, men ikke fængslet. Desuden leder politiet efter endnu et medlem af banden, som de mistænker står bag.

- Vi ved, hvem han er. Han er eftersøgt af os, men vi har ikke kunnet finde ham, siger Steffen Thaaning Steffensen.

Som reaktion på bandekonflikten i København indførte politiet torsdag en visitationszone i et større område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg.

- Der er dem (Loyal to Familia, red.), og så er der nogle personer ude i Nordvest og nogle i Mjølnerparken. Der er trukket op til konflikt, siger Steffen Thaaning Steffensen.