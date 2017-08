Bandekrig får politiet til at oprette ny tiplinje

I en pressemeddelelse oplyser politiet onsdag, at man opretter et telefonnummer, hvor borgere kan sende sms'er, billeder og videoklip, der kan hjælpe politiets arbejde i indsatsen mod banderne.

Man kan ikke ringe til nummeret. I stedet skal man fortsat ringe til 114 eller - hvis det er af akut karakter - til 112.

Nummeret til den nye linje er 93500012.

- Med dette initiativ ønsker vi at række hånden ud til de borgere, som har oplysninger, men som ikke ønsker at ringe til 114, og har oplysninger, et foto eller et mindre videoklip af de bandekriminelle, som de ønsker at dele med politiet.

- Vi håber på denne måde at få endnu flere til at fortælle os, hvad de ved og sende os fotos og video af det, de oplever, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

I København er Loyal to Familia i konflikt med en gruppering omkring Mjølnerparken og Nørrebro.

Konflikten er eskaleret med flere skyderier i løbet af sommeren. I weekenden blev tilfældige også ramt af skud.

Ingen personer har dog indtil videre mistet livet i konflikten.

Bandekrigen er også blevet et debatemne inden for Christiansborgs mure. Tirsdag foreslog justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ifølge DR Nyheder, at man kigger på, om man kan opløse Loyal to Familia.

Han har nu bedt Rigsadvokaten undersøge, om man kan rejse en sag mod banden.