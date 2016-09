- Jeg er især nedslået over at erfare, at det lovforslag, som vil indføre restriktive foranstaltninger, ser ud til snart at skulle blive drøftet og vedtaget af det danske parlament, skrev Ban Ki-moon i brev til Løkke. Arkiv.

Ban Ki-moon advarede Lars Løkke mod udlændingestramninger

Ban Ki-moon ønskede i januar at advare Lars Løkke Rasmussen og dele sin bekymring over den såkaldte smykkelov.

FN's generalsekretær forsøgte både med en telefonsamtale og et brev til Lars Løkke Rasmussen (V) at advare mod regeringens Asylpakke 2, viser en aktindsigt.

I januar fik statsminister Lars Løkke Rasmussen et højst usædvanligt brev.

Selv om sproget var diplomatisk og høfligt, var der ingen tvivl om, hvad FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, mente, da han 15. januar 2016 skrev personligt til den danske statsminister.

- Jeg er især nedslået over at erfare, at det lovforslag, som vil indføre restriktive foranstaltninger, ser ud til snart at skulle blive drøftet og vedtaget af det danske parlament, skrev Ban Ki-moon.

Det var en opfølgning på en telefonsamtale mellem Ki-moon og Løkke Rasmussen om samme emne 29. december 2015.

Det er først med Informations aktindsigt i Statsministeriet, at brevet kommer frem.

Det var således ikke kendt, da Folketinget ved årsskiftet diskuterede det lovforslag, som asylpakken resulterede i.

Det er ellers sjældent, at danske statsministre får et personligt brev direkte fra FN's generalsekretær.

- Jeg er ikke bekendt med, at en FN-generalsekretær har henvendt sig direkte til en dansk statsminister på den måde. Og slet ikke i udlændingespørgsmål, siger professor og forskningschef på det svenske Raoul Wallenberg-institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen til Information.

Han er "overrasket" over at høre om brevet. Han ser det dog som udtryk for, at "den danske politik med flere og flere stramninger for udlændinge har givet genlyd højt oppe i FN-systemet".

Ban Ki-moon ønskede med brevet at advare regeringen og dele sin bekymring over lovforslag L 87, som var blevet fremsat 10. december.

Lovforslaget blev i offentligheden bedst kendt som "smykkeloven", fordi det indeholdt en bestemmelse om, at flygtninges værdier kunne beslaglægges af de danske myndigheder.