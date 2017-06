Balletfænomen slipper for straf trods 20 års illegalt ophold

En 63-årig amerikansk kvinde slipper for straf, selv om hun onsdag er blevet kendt skyldig i at have boet og arbejdet ulovligt i Danmark over en lang årrække.

Fra 2007 til 2014 arbejdede hun som koreograf for Det Kongelige Teater uden at have de fornødne papirer i orden.

Den 63-årige kvinde var også anklaget for at have opholdt sig i Danmark uden tilladelse fra 1994 til 2014.

Retten kendte hende skyldig i begge anklager. Men retten vurderede, at der var så mange formildende omstændigheder, at hun ikke skulle have en straf.

Af de formildende omstændigheder pegede retten blandt andet på, at kvinden er gift med en dansk mand, har to børn, og stadig har sit arbejde hos Det Kongelige Teater.

Et andet argument for afgørelsen var også, at kvinden havde fået de nødvendige papirer, hvis hun havde søgt om det.

- Jeg troede, at jeg havde permanent opholdstilladelse, så hvis jeg blev spurgt, havde jeg sagt det, forklarede kvinden tidligere i byretten.

Og netop detaljen om, hvorvidt kvinden overhovedet var blevet spurgt, om tilladelserne var i orden, spiller en central rolle i sagen.

Det Kongelige Teater var nemlig også tiltalt i sagen. Man mente, at teateret havde et ansvar for at sikre, at den ansatte koreograf arbejdede legalt.

Her krævede anklagemyndigheden en bødestraf på 1,7 millioner kroner for at have amerikaneren ansat i syv år uden arbejdstilladelse.

Så slemt gik det ikke for arbejdspladsen. Det Kongelige Teater skal betale en bøde på 150.000 kroner.

Den 63-årige kvinde har gennem sin karriere modtaget hæder for sit arbejde.

Marianne Bennetzen, administrationschef ved Den Kongelige Ballet, der hører under Det Kongelige Teater, forklarede i retten, at kvinden anses for et fænomen i branchen.

Advokat Gunnar Homann er forsvarer for både kvinden og arbejdspladsen. Han oplyser, at det endnu ikke vides, om dommen ankes. Men hvis det er tilfældet, bliver det kun dommen mod Det Kongelige Teater, siger han.