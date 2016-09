Bagmandspolitiet skal kigge på Messerschmidt-sag

- Det er korrekt, at Nordjyllands Politi overdrager sagen til os, siger han.

EU-parlamentsmedlem Rikke Karlsson har angivet sin tidligere partikammerat for at have misbrugt hendes identitet i forbindelse med indsættelsen af bestyrelsesmedlemmer af den EU-støttede fond Meld.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har lavet en aftale med Nordjyllands Politi, om at de kan sende os sagen, og så skal vi visitere den for at blive klogere på, om man skal kigge nærmere på det eller ej, siger Frede Bisgaard.

Politikommissæren siger, at det er Nordjyllands Politi, der har truffet beslutningen om, at Søik skal kigge på sagen.