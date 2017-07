Bagmandspolitiet sigter to i USA for udbyttesvindel

Ifølge Politiken har Bagmandspolitiet sigtet to personer med bopæl i USA for at være hovedmænd i svindelnummeret sammen med den 46-årige brite Sanjay Shah, som opholder sig i Dubai, og som indtil nu har været hovedmistænkt.

De er alle tre sigtet for bedrageri "af særlig grov beskaffenhed".

Det viser oplysninger fra bagmandspolitiet i Danmark til anklagemyndigheden i den tyske by Koblenz.

Oplysningerne skulle bruges til at få en tysk domstols godkendelse til at ransage blandt andet den tyske North Channel Bank i Mainz, samt fem selskaber som står bag den lille tyske bank.

Politiken har fået adgang til oplysningerne bag ransagningerne, som fandt sted den 20. juni.

Ifølge oplysningerne fra Bagmandspolitiet omfattede svindelnummeret blandt andet 212 amerikanske pensionsfonde, som tilsyneladende slet ikke eksisterede.

Ved at hævde, at pensionsfonde ejede aktier i danske selskaber for mange milliarder, påstod svindlerne, at pensionsfondene havde ret til at få udbytteskat retur efter aftaler om dobbeltbeskatning mellem Danmark og USA.

Den del af svindlen omfatter ifølge Bagmandspolitiets oplysninger til den tyske anklagemyndighed hele 10,9 milliarder kroner, eller 88 procent af det samlede svindelbeløb på 12,4 milliarder kroner.

Samtlige 212 pensionsfonde er forbundet til mindst en af de to amerikanske mænd, som nu er mistænkt som hovedmænd i sagen.

De to mænd er henholdsvis 47 og 49 år og har bopæl i henholdsvis New Jersey og Minnesota.