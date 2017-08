Bagmandspoliti indleder undersøgelse af Nordea i hvidvask-sag

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har formelt indledt en undersøgelse af banken Nordea i forbindelse med overtrædelse af lovgivningen om hvidvask.

- Vi havde ventet dette besøg, som sker i forlængelse af de påbud, Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 vedrørende Nordea Bank Danmark A/S' overtrædelse af loven om hvidvask.

- Dengang blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til anklagemyndigheden til videre undersøgelse, siger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB i fondsbørsmeddelelsen.

Det var torsdag i sidste uge, at SØIK også kendt som Bagmandspolitiet ransagede Nordeas hovedkontor i København.

Her blev en række dokumenter og data beslaglagt, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Vi er i fuld gang med at gennemgå, hvad vi fik med fra ransagningen. Når vi har stykket alle brikkerne sammen, melder vi ud, om der er grundlag for at rejse en straffesag mod banken, siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis i pressemeddelelsen.

Det var i juni 2016, at Finanstilsynet anmeldte Nordea. Tilsynet var i en undersøgelse kommet frem til, at banken ikke havde overholdt reglerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Politianmeldelsen kom efter en undersøgelse i juni 2015, hvor Nordeas danske afdeling blev gransket.