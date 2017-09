Bagmandspoliti anklager ansat i Skat for millionsvindel

En tidligere ansat i Skat er fredag blevet tiltalt for bedrageri og for bestikkelse i en sag om svindel med udbytteskat. Det oplyser Bagmandspolitiet. Også hans kammerat er tiltalt.

Tiltalen drejer sig om bedrageri for 37,4 millioner kroner.

Han sørgede for, at kammeratens selskab uberettiget fik udbetalt refusion for udbytteskat af aktier, lyder påstanden. Kammeraten løj simpelthen om ejerskabet af aktierne, hævdes det.

Forholdet skete i 2007. Pengene forlod statskassen og blev overført til en bank i Litauen. Her blev beløbene ekspederet videre til en lille caribisk østat, hvorefter beløbet til sidst havnede hos vennen i den amerikanske delstat Georgia.

Samtidig fik den 68-årige godt to millioner kroner af kammeraten, hævdes det. Dette skal udgøre bestikkelse.

- Han nægter sig skyldig, siger forsvareren, advokat Lars Henriksen.

- Vi har bedt om noget yderligere efterforskning, og derefter er vi klar, siger han, der håber, at sagen kan komme for retten sidst på efteråret.

De to millioner var imidlertid lån og betaling for konsulentydelser, har den tiltalte tidligere sagt.

I øvrigt har Bagmandspolitiet droppet en tidligere sigtelse om skatteunddragelse af de godt to millioner kroner.

Det var nærmest et tilfælde, at politiet i marts sidste år opdagede transaktionerne mellem de to mænd.

Den 68-årige var anmeldt for skattesvig. Ved en ransagning af hans hjem fandt betjente papirer om de 37 millioner kroner, hvorefter efterforskningen ændrede kurs.

I forvejen er den tidligere ansatte i Skat mistænkt i forbindelse med den store sag, hvor Skat skal være blevet tappet for mere end 12 milliarder kroner.

Denne sag arbejder Bagmandspolitiet sammen med myndigheder i flere lande fortsat på at afdække, men det er langtfra ligetil, lyder det fra chefen for Bagmandspolitiet.

- Det er, som jeg tidligere har understreget, en særdeles vanskelig opgave, udtaler statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.