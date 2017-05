Bagmand for overgreb verden over risikerer hårdere straf

En mand fra Randers fik andre til at begå seksuelle overgreb mod børn verden over, og selv forgreb han sig også på fire søskende mellem to og otte år.

Denne sanktion betyder indespærring på ubestemt tid - og kan gives til personer, der udgør en nærliggende fare for andre. Forvaring kaldes af eksperter for den hårdeste straf.

Manden fra Randers havde en nøglerolle i to pædofile netværk på internettet.

Men landsretten lagde vægt på, at de groveste overgreb på børn ikke var foretaget af ham selv, men af andre personer efter hans tilskyndelse. Blandt andet derfor var der ikke "fuldt tilstrækkeligt grundlag" for at give forvaring.

Denne begrundelse skal nu på anklagemyndighedens initiativ testes øverst i retssystemet.

Her sidder syv dommere mandag parat til at høre argumenter for og imod forvaring. Retsformand er Højesterets præsident, Thomas Rørdam.

Tirsdag skal det samme hold dommere høre om endnu en sag om grove sædelighedsforbrydelser.

Her er den dømte, en hjemmehjælper på i dag 27 år, fundet skyldig i tre gange at have voldtaget og frihedsberøvet unge kvinder, ligesom han forsøgte at begå samme forbrydelse mod yderligere to i København. Manden, der er fra Congo, er desuden blevet udvist.

I hans tilfælde mente Østre Landsret i august sidste år, at forvaring er den rigtige sanktion. Men forsvareren er gået videre til Højesteret med et krav om, at hans klient får en almindelig fængselsstraf.

Det er Procesbevillingsnævnet, der har sagt ja til at lade begge sager fortsætte til den øverste retsinstans.

Dommene ventes afsagt i den kommende uge.