15-årig dreng forsvandt i havet: Eftersøgning indstilles

Fyns Politi modtog 18.37 et opkald om, at en 14-årig dreng var forsvundet i vandet. Senere har det vist sig, at drengen er 15 år.

Omkring klokken 23 er drengen stadig ikke fundet, oplyser Klaus Rasmussen, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

- Vi er ved at lukke ned for eftersøgningen. Vores vurdering er, at det ikke længere er muligt at finde ham i live.

- Området er fuldstændig eftersøgt på kryds og tværs, og vi kan ikke finde ham, siger vagtholdslederen.

Vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi oplyste tidligere lørdag aften, at drengen badede for enden af en 20 meter lang badebro sammen med sin far og en anden dreng.

Pludselig forsvandt den 15-årige under vandet, og han er ikke set siden.

- Faren forsøger at få fat i ham, men det lykkes ikke. Han forsvinder bare - måske på grund af strømforholdene, siger Kenneth Taanquist.

Tidligere forlød det, at forældrene stod på land, da drengen forsvandt under vandet, men det var altså ikke tilfældet.

Politiet havde dykkere, helikoptere og flere både i vandet for at lede efter den forsvundne dreng.

- Området er temmelig stort, fordi strømforholdene er kraftige i Svendborgsund, så selv om det er et lille snævert område, udvider det sig hurtigt på grund af strømforholdene, siger vagtchefen.

Familien modtager hjælp af krisepsykologer fra Svendborg Sygehus.