Både faglærte og ufaglærte arbejder videre efter pensionsalderen

De to grupper udgør nu næsten 70 procent af den samlede beskæftigelse for personer over 65 år.

- Normalt ville man sige, at det typisk er de veluddannede og til dels de selvstændige, som arbejder efter de 65 år. Det er ganske interessant, at tendensen nu også viser sig blandt dem, som ikke er højtuddannede, siger Mona Larsen, seniorforsker på SFI, til Finans.

Tallene dækker over det faktum, at langt de fleste danskere, som i dag er 65 år eller derover, også er enten ufaglærte eller faglærte, og at det er godt halvdelen af de højtuddannede på 65 år, som stadig arbejder, mens det kun er godt 20 procent af de ufaglærte på 65 år.

Men fra 2008 til 2015 er beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i alderen 60-69 år steget mest for ufaglærte og faglærte.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at tallene godtgør regeringens planer om at hæve pensionsalderen ved lov.

- Det er for mig dokumentation for, at det er fair at bede folk om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, siger han til Finans.

3F-formand Per Christensen mener på ingen måde, at Finansministeriets tal kan bruges til at godtgøre højere folkepensionsalder.

DF og S fastholder også deres modstand mod at sætte pensionsalderen op ved lov.