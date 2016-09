BMW og varebil sat i brand tæt på storcenter i Glostrup

For tredje nat i træk er politi og brandvæsen blevet kaldt ud til bilbrande på den københavnske vestegn.

Begge køretøjer var særdeles brandskadede, da politiet kom frem, men branden er nu slukket. Hændelsen blev anmeldt klokken 2.08.

- Vi antager, at branden er påsat og hører gerne fra vidner, der måtte have set eller hørt noget. Der pågår en del efterforskning af forholdet, og vi har for nærværende ikke yderligere kommentarer, udtaler vagtchef Brian Munck.

Bilerne holdt ved Glostrup Storcenter.

Natten til mandag brændte otte biler på en parkeringsplads ved et bilsynscenter i Brøndby ud. Og natten til søndag gik det ud over et tilsvarende antal biler i en carport i Albertslund.

København og omegn har i flere uger været ramt af påsatte bilbrande.

En mand mistænkes af politiet for at have en stribe brande på samvittigheden. Varetægtsfængslingen af ham har dog ikke stoppet rækken af bilbrande.

Tilsyneladende er nogle personer i Danmark blevet inspireret af fænomenet med et stort antal brændende køretøjer i flere svenske byer i sommer, har politiet tidligere sagt.