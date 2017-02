En 62-årig mand er ved Københavns Byret tiltalt for at have samlet så mange videooptagelser med børneporno, at han kunne sidde bag skærmen uafbrudt i 133 dage og kigge på grusomme overgreb mod børn. Arkivfoto.

Avissælger beskylder gæster for enorme mængder børneporno

På trods af de belastende omstændigheder kræver manden frifindelse.

I Københavns Byret påstår han onsdag, at en eller flere personer må have efterladt det ulovlige materiale i hans bolig.

Det sker, med henvisning til at han gennem en årrække har haft en stribe lejere. Flere af dem kan have tilgået hans computer og harddiske.

- Der er fortsat 12-13 mennesker, som render rundt med nøgler til min lejlighed. Deres venner og bekendte er også kommet der, siger den tiltalte.

Manden lægger ikke skjul på, at han har haft et overordentligt stort forbrug af porno. Der er dog udelukkende tale om lovligt materiale, lyder det.

- Jeg er til colombianske mænd. Helt voksne mænd. Og hov. Hvad har vi her? Børneporno. Hvordan hænger det sammen? Så skizofren er jeg altså ikke, siger den erfarne avissælger.

Ifølge den 62-årige havde han inden politiets ransagning netop opdaget, at der på hans mange harddiske og cd'er ikke kun var lovligt materiale.

Derfor var han gået i gang med at kategorisere de mange tusind film og billeder. Det ulovlige materiale planlagde han ifølge ham selv at destruere.

- Jeg var ikke nået så langt, at jeg var klar til at smide det ud, siger manden, der sirligt havde placeret cd'erne i et aflåst arkivskab.

Ud over besiddelse og udbredelse af børneporno er manden tiltalt for at have forgrebet sig på en 12-årig dreng, som han havde mødt på en strand i 1999.

I retten har anklageren vist en video af overgrebet. Men den tiltalte mener ikke, at hans befamling af drengen er et overgreb.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen oplyser, at han håber på at sprænge den normale strafferamme for besiddelse af børneporno, når dommen afsiges i marts. Typisk straffes forbrydelsen med højst et års fængsel.

Buch-Jepsen henviser til, at sagen er den hidtil største i Danmark i forhold til det materiale, der blev beslaglagt. Målt på mængden af ulovligt materiale er sagen blandt de tre største nogensinde.

Sagen fortsætter 3. marts.