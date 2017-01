Avisledere: Løkke nøjedes med halve pip i nytårstale

- Det blev til halve pip om at lette byrderne for virksomhederne, om livslang læring og om mere udflytning, men Lars Løkke Rasmussen undlod helt at forholde sig til den lange arbejdsliste, som han har liggende efter 2016, skriver Jyllands-Postens.

Det er især manglen på politiske løfter for 2017 og konkrete udspil, som statsministeren bliver skoset for.

"Øv - Løkkes politiske ambitioner er tæt på nul", er overskriften på Børsens leder.

- Sikke en skuffelse, lyder indledningen med henvisning til, at efter udvidelsen af regeringen "var der et lille håb om, at Løkke ville begynde at gennemføre sine politiske ambitioner".

- Sådan tegner det ikke efter nytårstalen. Tværtimod ligner den en første skitse til en trist nekrolog over Løkkes spildte regeringsperiode.

Berlingske klapper Løkke på skulderen for i talen "med stor præcision at stille en diagnose for det danske samfund".

- Men det store spørgsmål er - før som efter årsskiftet - om han kan levere de politiske flertal, der skal til for at imødegå udfordringerne. Af samme grund var hans tale uden nye udspil og holdt i en afdæmpet tone i forhold til de svære forhandlinger, som skal i gang om regeringens 2025-plan.

Politiken efterlyser også konkrete bud på, hvordan Løkke vil gribe de helt store udfordringer an.

- Med rette talte han om globaliseringens tidsalder som mulighedernes epoke, skriver avisen.

- Men desto mere bekymrende er det, at statsministeren med ignorancens lethed forbigik det internationale samarbejde som en forudsætning for at løse flygtningestrømmen og klimakrisen.

Information mener, at Løkke i talen gjorde klogt i "at imødegå bekymringen for fremtiden. For den er derude, har vi set flere eksempler på i det forgange år".

Men:

- Nytårstalen indeholdt ikke store nye politiske initiativer, hedder det i lederen.

Ekstra Bladet skriver under overskriften "Tomgang".

- Statsministerens 17 minutter lange nytårstale bekræftede, hvad mange har indset: Lars Løkke er regeringschef af navn, men ikke af gavn. Talen var den mindst mulige fællesnævner for en mindretalsregering, som alene sidder for at sidde på magten.