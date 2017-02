Avis: Slagsmål gik forud for benzinoverfald

Skolen oplyser, at der gik et slagsmål seks dage forud for benzinoverfaldet. Her blev en elev på årgangen sendt hjem efter "håndgemæng" med en anden elev.

Begge de to elever, der var involveret i det håndgemæng, var involveret i episoden seks dage senere.

Det står ikke klart, om slagsmålet var relateret til overfaldet seks dage efter, eller hvorvidt ofret for overfaldet var en del af håndgemænget.

Skolen oplyser dog, at de to elever, der havde været i håndgemæng, havde et gnidningsfrit gruppearbejde sammen den dag, hvor den 16-årige blev overfaldet.

I redegørelsen skriver det lokale SSP, at der var ikke konstateret tegn på en optrapning af konfliktniveauet, eller en væsentlig eskalering af alvorligheden i kriminalitet frem mod episoden.