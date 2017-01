Avis: Regeringen vil sende landstyrker i kamp mod IS

Avisen skriver, at regeringen fredag vil bede om politisk accept af planen.

Det vil ske på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Her ventes forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) at redegøre for de nye opgaver under punkterne "Internationale operationer" og "Syrien/Irak".

En række partier var torsdag indkaldt til en tophemmelig briefing i Forsvarsministeriet, hvor der blev redegjort for planerne forud for nævnsmødet.

Ifølge Politikens oplysninger havde briefingen en karakter, hvor de fremmødte politikere blev bedt om at lægge deres telefoner, før de gik ind i mødelokalet.

Folketingets partier har ikke ønsket at give deres holdning offentligt til kende før mødet.

Med beslutningen vil der være tale om en historisk vidtgående opgaver for specialstyrkerne, skriver Politiken.

Ideen er at bekæmpe Islamisk Stat meget direkte i samarbejde med de irakiske styrker. Irakerne er blevet trænet af danske soldater gennem det seneste år.

Hverken Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet vil over for Ritzau kommentere oplysningerne.

I december fik de danske jægersoldater et udvidet forsvarsmandat med til Irak. Det betyder, at de må åbne ild og forsvare sig selv, hvis der bliver skudt på dem eller de irakiske soldater, som de støtter.

Til Ritzau sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at ildkamp er en risiko for de danske soldater.

- Vi er fuldstændig klar på, hvad det er for et mandat, vi har givet vores jægersoldater. Det handler om at assistere irakiske tropper og ikke være førende i kampen, sagde han.

Yderligere åbnede han for at give jægersoldaterne mandat til på sigt også at bevæge sig ud på jorden i Syrien. Det kræver dog først en diskussion med de øvrige partier i Folketinget.

Det er uvist, om det er denne diskussion, der vil finde sted fredag.