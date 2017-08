Avis: Regeringen vil gøre håndværker til servicefradrag

Ifølge avisens oplysninger vil fradraget i stedet gælde for serviceydelser såsom rengøring, græsslåning, børnepasning og tøjvask.

I dag er det både muligt at fradrage udgifter til hushjælp og håndværksydelser.

Som avisen tidligere har beskrevet, vil regeringen som led i dens bud på en skattereform ændre ordningen, så fradraget hovedsageligt går til praktiske gøremål i hjemmet.

Og så bliver skattefradraget hævet fra de nuværende 27,6 til op mod 40 procent af regningens størrelse.

Den model kan være med til at rydde op i det sorte arbejde, der præger rengøringsbranchen, mener flere økonomer ifølge Politiken.

- Og så vil det være rigtig godt for samfundsøkonomien, hvis vi borgere lader være med selv at pudse vinduer og gøre rent og overlader den slags arbejdsopgaver til lønnede fagfolk.

- Så kan vi passende bruge tiden på at være mere til stede og mere produktive på vores egne arbejdspladser, siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen til Politiken.

Samtidig vil et fuldt stop for et rent håndværkerfradrag give god mening, mener Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

- Vi taler jo om en håndværkerordning, som netop blev skabt for at hjælpe en byggebranche i krise.

- Det vil jo virke lidt underligt, at man fastholder en støtteordning på et tidspunkt, hvor der er en meget lav ledighed blandt danske håndværkere, siger han til Politiken.

Økonomerne peger på en lignende ændring af en lignende ordning i Sverige. Her er ordningen blev målrettet serviceydelser i hjemmet. Resultatet har været, at flere i Sverige er kommet i arbejde, lyder argumentet.

Modsat kalder Dansk Byggeri forslaget et brud på Venstres eneste valgløfte.

- Man skal være en meget syret spindoktor for at få det til at give mening, og dem er der grangiveligt nogle stykker af ovre hos regeringen, siger Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri, til Politiken.