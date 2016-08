Avis: Regeringen vil give nyt fradrag på pensioner

To millioner danskere under topskattegrænsen står til at få gevinst af nyt skattefradrag i 2025-plan.

Børsen erfarer fra unavngivne kilder, at personer med en løn under topskattegrænsen får et fradrag på 15 procent på indbetalinger på en pensionsordning.

Regeringen vil lokke flere folk til at spare op til pensionen ved at indføre et nyt skattefradrag.

To millioner danskere vil kunne udnytte fradraget. Det viser beregninger fra tænketanken Cepos. De viser også, at en typisk LO-arbejder i snit vil få et fradrag på 4500 kroner hvert år.

Det nye fradrag vil være en del af regeringens 2025-plan ifølge Børsen.

Avisen skriver, at udspillet skal ses i lyset af, at et stigende antal personer oplever, at udbetalinger af pensionsopsparinger bliver modregnet i offentlige ydelser som eksempelvis ældrecheck og pensionstillæg. Derved bliver det mindre attraktivt at spare op.

750.000 personer sparer ikke op til alderdommen ifølge dokumenter fra Finansministeriet, som Børsen har set.

I dag får personer, der betaler topskat, et højere fradrag på indbetalinger til pension end dem, der ligger under grænsen for topskat.

Ligger man under grænsen, kan man trække 37,7 kroner fra i skat i den personlige indkomst, hver gang man indbetaler 100 kroner på pensionskontoen. Betaler man topskat, kan man trække 52,7 kroner fra, skriver Børsen.