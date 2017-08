Avis: Raket-Madsen går i frivillig isolation

Hverken Peter Madsens forsvarer eller den fungerende leder i Vestre Fængsel ønsker at kommentere avisens oplysninger.

Den drabssigtede Peter Madsen har frivilligt valgt at gå i isolation under sin varetægtsfængsling i Vestre Fængsel.

- Jeg har tavshedspligt, og kan hverken be- eller afkræfte oplysninger om, hvem der er indsat i fængslet, sagde Lea Bryld fra Vestre Fængsel onsdag til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen kendes baggrunden for Madsens valg ikke. Men ifølge kilder, der "kender Vestre Fængsel indefra" sker det med god grund.

- Folk, der er mistænkt for drab på kvinder og for at skære dem i stykker, risikerer tæsk på gårdturen, siger en kilde, der selv har været anbragt i Vestre Fængsel, til Ekstra Bladet.

Peter Madsen er sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Han er dog varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han nægter sig skyldig.

5. september udløber varetægtsfængslingen, og her vil anklagemyndigheden forsøge at få Peter Madsen fængslet for drab.

- Anklagemyndigheden forventer senest 5. september at anmode retten om at fængsle for manddrab og rejse sigtelse for usømmelig omgang med lig, men vi laver en løbende vurdering af, hvorvidt det skal ske før, siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen til BT.

Kim Wall blev efterlyst natten til fredag 11. august, hvor hendes kæreste meldte hende savnet.

Hun var taget med på en sejltur i ubåden "UC3 Nautilus", men vendte ikke tilbage som aftalt og var heller ikke på ubåden, da den blev fundet fredag formiddag.

Mandag eftermiddag fandt en tilfældig forbipasserende en torso ved vandet på Amager, og onsdag morgen oplyste Københavns Politi, at torsoen tilhørte Kim Wall.