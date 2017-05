Australske medier: Aussie Anja er videre til finalen

- Den australske invasion af Eurovision vil blive udkæmpet på to fronter med Anja Nissen og Isaiah Firebrace i finalen i denne weekend, skriver The Advertiser.

I australske medier hedder det sig efter torsdagens semifinale i Eurovision Song Contest, at to australiere er videre til finalen.

Den 21-årige Anja Nissen repræsenterer Danmark ved årets Eurovision.

Hun er født af danske forældre i Sydney, hvor hun er vokset op i Blue Mountains. I 2014 vandt hun den australske udgave af The Voice.

- Det betyder alverden for mig. Det føles som om, at jeg virkelig er blevet accepteret af mit land med en australsk baggrund og dansk ophav, siger Anja Nissen efter semifinalesejren ifølge The Advertiser.

- Jeg er heldig, at jeg er blevet accepteret af begge mine hjemlande, tilføjer hun.

Også The Sydney Morning Herald og netværket SBS fokuserer på, at der er to australiere med i finalen, omend den ene repræsenterer Danmark.

- Den australske sangerinde Anja Nissen har ført Danmark til finalen i Eurovision 2017 med en fejlfri optræden i den anden semifinale, rapporterer SBS.

- Den 21-årige ramte nogle toner, som får en til at tænke tilbage på 90'ernes divaer som Mariah Carey og Whitney Houston, tilføjes det.

Anja Nissen har været tæt på at komme til at repræsentere Australien ved Eurovision. Det var i 2015, da showet blev holdt i Wien.

- Jeg blev tilbudt at stille op til Eurovision for Australien, men så kom det ikke til at ske alligevel, har Anja Nissen tidligere fortalt i et interview med ESC Daily.

Her fortæller hun også, at hun blev overrasket, da hun blev spurgt, om hun ville deltage i Dansk Melodi Grand Prix.

- Selv om jeg har dobbelt statsborgerskab, havde jeg aldrig tænkt på, at det ville være en mulighed, sagde hun.

Australiens repræsentant ved Eurovision Song Contest 2017 er 17-årige Isaiah Firebrace. Han gik videre til finalen fra den første semifinale tirsdag med sangen "Don't Come Easy".

Den unge aboriginal vandt den australske udgave af X Factor sidste år.