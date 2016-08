Australsk tiltag skal skyde danskernes humør i vejret

Det er nogle af eksemplerne på aktiviteter, som danskere ifølge et nyt forskningsprojekt i endnu højere grad skal til at dyrke. For at komme et stigende antal depressioner til livs, skal humøret nemlig skydes i vejret hos de danske borgere.

Og det skal ske ved hjælp af et australsk tiltag ved navn ABC for mental sundhed.

Tiltaget skydes onsdag i gang i seks af landets kommuner, og formålet bliver at sætte fokus på at aktivere de borgere, der "har det okay, men ikke stortrives", siger Vibeke Koushede, der er projektleder og seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed.

- Herhjemme har vi haft meget fokus på stress og depression. Vi har kigget meget på behandling og forebyggelse. Man har tænkt, at hvis man ikke har det dårligt, så har man det godt, siger Vibeke Koushede og uddyber:

- Sagen er bare den, at udenlandske undersøgelser peger på, at størstedelen af en befolkning har det okay. De har moderat mental sundhed. Men de, der har det okay, har tre gange så stor risiko for at udvikle depression sammenlignet med dem, der stortrives.

Det er kommunerne Gribskov, Odense, Aalborg, Slagelse, Læsø og Frederiksberg, der bliver en del af den toårige forsøgsperiode.

Og i Aalborg Kommune ser man ABC for mental sundhed som en god mulighed for at gøre en indsats for den mentale sundhed i kommunen.

Det siger Søren Lund Jensen, der er projektleder på tiltaget i Aalborg Kommune.

- Jeg håber, at vi kan være med til at knække den kurve, vi ser. Fordi der er flere og flere, der får det dårligt rundtomkring i landets kommuner. Og der er brug for mentalt sundhedsfremmende indsatser, lyder det fra Søren Lund Jensen.

I alt otte organisationer - eksempelvis Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn og Røde Kors Hovedstaden - er også tilknyttet forskningsprojektet.