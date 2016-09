Atmosfærens syreniveau er det laveste i 80 år

Det er undersøgelser af den grønlandske iskappe, der viser de opløftende resultater, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Environmental Science and Technology.

Ny forskning viser, at menneskers forurening med syre i atmosfæren næsten er tilbage på det niveau, det var, før industrialiseringen tog fart i 1930'erne.

Det skriver Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Syre i atmosfæren kan komme fra store vulkanudbrud og menneskets udledning fra industrien. Man kan måle syreindholdet i isen ved at indføre et instrument, der måler ledningsevnen over iskernen.

På den måde kan man måle fortidens klima helt tilbage til forrige mellemistid for 125.000 år siden.

De seneste 100 år er interessante for klimaforskere, da det er i den periode, forureningen i atmosfæren har taget fart.

- Vi kan se, at forureningen af syre i atmosfæren fra industrien er faldet drastisk siden menneskets forurening med syre tog fart i 1930'erne og toppede i 1960- og 1970'erne, udtaler Helle Astrid Kjær, postdoc på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet i en pressemeddelelse.

Hun har stået i spidsen for udviklingen af den metode, der nu gør det muligt at måle syreindholdet i isen.

I 1970'erne vedtog man i både Europa og USA nye regler, der stillede krav til fabrikker om at bruge filtre og dermed reducere udledningen af syre.

- Og det er det, vi nu kan se resultatet af. Forureningen med syre er nu næsten nede på det niveau, der var før forureningen rigtig tog fart i 1930'erne, siger Helle Astrid Kjær.