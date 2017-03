Atea-direktør er ikke længere sigtet i bestikkelsessag

It-virksomheden er tiltalt for at have bestukket offentligt ansatte med rejser til Dubai og gourmetmiddage.

- For Morten Felding og for Atea har sigtelsen været en belastning, skriver koncernchef Steinar Sønsteby.

- Det er derfor med glæde, at jeg kan meddele, at sigtelsen er frafaldet, fordi statsadvokaten ikke ser, at Morten Felding har udført handlinger, der medfører strafferetligt ansvar, skriver han.

Selve selskabet Atea blev tidligere på ugen tiltalt sammen med syv personer.

Ifølge anklageskriftet løber omfanget af bestikkelse og underslæb op i 1,2 millioner kroner. Fire tidligere ansatte i it-selskabet er anklaget for at stå bag.

Tre offentligt ansatte, som har haft betroede stillinger i en offentlig myndighed, blev ligeledes tiltalt fredag.

Ifølge Børsen drejer det sig om ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. De skal blandt andet være blevet inviteret på middage på restauranter som Geranium, Era Ora og Søllerød Kro.

Desuden skal Atea have betalt rejser til Florida, Dubai, Las Vegas og Rom for at holde på kunderne. Desuden skal de, ifølge Børsen, være blevet inviteret på hotelophold på Hotel Frederiksminde, Radisson Blu og Hotel Bella Sky Comwell.

Sagen begyndte i maj 2015, hvor Region Sjælland anmeldte mulig bestikkelse til politiet. Anmeldelsen førte til anholdelser og ransagninger måneden efter. I en periode var seks personer varetægtsfængslet.

I alt 22 personer er tiltalt i sagskomplekset. Der er faldet dom i otte sager, hvor seks personer er blevet dømt. To personer er blevet frikendt. Flere af sagerne er anket. I i alt 20 sager er sigtelserne frafaldet.

Morten Felding har været sigtet for ikke at gribe ind overfor bestikkelsen. Han blev sigtet i sommeren 2015.