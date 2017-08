Arrig Løkke: Kan ikke sende kriminelle EU-borgere hjem

Han er ikke mindst harm over, at det ofte er besværligt at udvise kriminelle, der er EU-borgere.

- Jeg bliver harmdirrende arrig over, at der kommer nogle rumænere til Danmark og begår kriminalitet. De skal udvises til Rumænien. Rumænien rækker hånden op og siger, at de gerne vil have dem tilbage.

- Men vi kan ikke sende dem tilbage, fordi vi har lavet et europæisk regelsæt i et krydsfelt mellem EU og Europarådet, der gør, at det ikke kan lade sig gøre.

- Jeg kan som menneske mærke, at det får mit blod til at koge, siger Lars Løkke Rasmussen til Politiken.

I statsministerens pakke, der skal gøre EU-systemet mere rimeligt, handler blandt andet om forordninger om dagpenge og direktiver om udstationeringsregler.

Lars Løkke Rasmussen siger ifølge avisen, at han har talt med blandt andet den franske præsident, Emmanuel Macron, om dilemmaet. Statsministeren regner med, at både Frankrig og Tyskland vil bakke ham op.

Ifølge statsministeren har de rumænske præsident, som han mødtes med før sommerferien, også forståelse for den danske situation.

Han oplyser, at der skal være et møde mellem justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og hans kollega i september.

- Rumænerne ved udmærket godt, at det er dårlig branding af Rumænien, at man rundt omkring i Europa slås med de her problemer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Til Venstres sommergruppemøde vil det ikke kun være EU, der er på dagsordenen. Jyllands-Posten skriver, at et burkaforbud, som splitter politikerne i Venstre, skal diskuteres.