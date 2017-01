Socialminister Mai Mercado (K) nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til et knivforbud på bostederne - uden at straffe de personer, som kun bruger knive til at smøre en mad i køkkenet.

Arbejdsgruppe skal udtænke fair knivforbud på bosteder

For at undgå at det skal ske igen, vil socialminister Mai Mercado (K) nu nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på, om man på en hensynsfuld måde kan indføre et forbud mod knive på bosteder.

- Jeg nedsætter en arbejdsgruppe for at finde en afbalanceret løsning, som kan dæmme op for risikoen for knivoverfald uden at sætte unødige begrænsninger for de borgere, der bare vil kunne smøre en mad i køkkenet, siger hun mandag.

Ministerens initiativ kommer i kølvandet på, at Københavns socialborgmester, Jesper Christensen (S), i begyndelsen af januar foreslog, at det skal være forbudt for psykisk syge at have knive på værelserne.

Udmeldingen kom, efter at ansatte på et bosted i Bagsværd blev truet af en beboer bevæbnet med to store knive.

Mai Mercado er blevet kontaktet af Københavns Kommune om problematikken, og den henvendelse tager hun "meget alvorligt".

- Det er en væsentlig problematik og nogle forfærdelige sager, vi har set de senere år. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at undgå, at der sker flere af de her meget tragiske hændelser, siger ministeren.

Hun afviser selv at komme med et bud på, hvordan et knivforbud kan se ud, før arbejdsgruppen er kommet med sine anbefalinger.

- Jeg kan godt have forestillinger om, hvad en politisk løsning kan være. Men det er vigtigt for mig at få faglige bud på banen om, hvordan det her knivforbud kan se ud, siger socialministeren.

Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening og Københavns Kommune.

I efteråret indgik regeringen og satspuljepartierne en aftale om at afsætte 400 millioner kroner over de næste fire år til forebyggelse af vold på botilbud.

Pengene skal blandt andet gå til at undervise medarbejdere og ledere på bosteder i, hvordan de undgår konflikter med beboere, og hvordan de bedst håndterer tilspidsede situationer.