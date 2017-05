Apotekere: Flere har ikke råd til receptpligtig medicin

Flere af landets apotekere oplever hver uge, at det kan være svært for økonomisk dårligt stillede at have penge nok til deres receptpligtige medicin.

Undersøgelsen er lavet blandt landets 214 apotekere. Omkring halvdelen har svaret.

Hver anden apoteker svarer, at de hver uge oplever, at borgere fravælger eller udskyder medicinkøb, fordi de ikke har pengene. Hver fjerde oplever det dagligt.

Som reglerne er i dag, skal medicinbrugerne ved begyndelsen af tilskudsåret selv betale de første 950 kroner af regningen på medicin. Første herefter udløses tilskud til medicin.

Men Apotekerforeningen vil have ændret det offentlige tilskudssystem, fortæller formand Anne Kahns.

- Det kan være medvirkende til, at nogle må sande, at de ikke har pengene til at købe medicinen, siger hun til Ritzau.

Forslaget om at ændre på tilskudsordningen bliver ifølge Politiken bakket op af læger og Dansk Socialrådgiverforening.

Apotekerforeningen foreslår, at medicintilskuddet bliver beregnet ud fra, hvor mange penge borgeren har brugt på medicin de foregående 12 måneder. Der skal altså ikke være en specifik startdato for tilskudsåret.

Tilskuddet til medicin aktiveres i dag, når patienten selv har betalt 950 kroner til medicin. Tilskuddet stiger fra 50 til 85 procent i takt med, at egenbetalingen vokser. Når der er gået et år nulstilles tilskuddet igen.

I Politiken spiller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ansvaret for, at nogle må droppe deres medicin, over på apotekerne.

Hun peger på, at mange ikke kender apotekernes pligt til at tilbyde en økonomisk henstandsordning til dem, der har store udgifter til medicin. Den påstand afviser Anne Kahns.

- Apotekerne er særdeles opmærksomme på henstandsordningen. Hvis den kunne hjælpe alle, ville der ikke være noget problem. Men mange medicinbrugere falder ikke ind under ordningen, siger hun til Politiken.